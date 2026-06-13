Mercato a saldo zero: tempesta di problemi per la Lazio

La Lazio si prepara ad affrontare una sessione estiva di mercato con il vincolo del mercato a saldo zero, una situazione che crea ancora più problemi alla squadra, al presidente Lotito e soprattutto alle speranze dei tifosi.

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Lazio, il mercato a saldo zero serviranno uscite prima delle entrate

Come si evince dal comunicato ufficiale, la Lazio avrà il mercato a saldo zero, una condizione che impone alla società di registrare entrate economiche equivalenti o superiori alle spese sostenute per i nuovi acquisti. Per il presidente Claudio Lotito non si tratta di una novità, già lo scorso gennaio si era trovato questa limitazione. Uno dei problemi più rilevanti al momento è che il livello della squadra non supera certamente le aspettative: la fotografia della scorsa stagione suggerisce la necessità di investire, e, normalmente una squadra che non raggiunge gli obiettivi prefissati reagisce con un mercato deciso, cercando di colmare le lacune emerse. La Lazio, invece, si trova nella peggiore delle condizioni: deve migliorarsi avendo meno margine di manovra rispetto a molte concorrenti. Ad aggiungersi a questa problematica c’è ovviamente la crescente contestazione contro Claudio Lotito con i suoi tentativi fallimentari di trovare una soluzione e la decisione dei tifosi di non abbonarsi. Quello che si prospetta è quindi una stagione tutt’altro che semplice per i tifosi biancocelesti.

Di Andrea Manassei





