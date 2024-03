Lotito in conferenza: "La partita è stata “storia di una morte annunciata”, sistema non funziona più"

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO MILAN LOTITO CONFERENZA STAMPA - Al termine di Lazio-Milan 0-1, il presidente Claudio Lotito ha analizzato il risultato del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Il patron biancoceleste si esprime fermamente sull'arbitraggio della gara difendendo rosa ed allenatore. Ai microfoni della conferenza stampa parlerà esclusivamente Claudio Lotito, la squadra si ritira in silenzio stampa. Di seguito le parole del presidente.

Lazio - Milan, le parole di Claudio Lotito in conferenza stampa

Queste le dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, durante la conferenza stampa, nel post di Lazio-Milan:

“Non c’entra nulla il var io non entro nel merito delle persone. Quando un sistema non garantisce più la parità bisogna andare in altre sedi. Quando ti senti ferito bisogna rivolgersi a terzi. Oggi tutto l’impianto complessivo del sistema non è in grado di garantire quelli che sono i bisogni della lega di serie A che ha adottato una delibera in cui dice di voler uscire dal sistema. Questo è sport, quando viene meno il merito sportivo viene meno il punto cardine del sistema. Se non si riesce ad aggiustare bisogna rivolgersi a terzi".

Sulla partita

La partita l'hanno vista tutti e tutti possono fare valutazione. La partita deve mettere al primo posto il merito, ma quindi c’è una situazione “storia di una morte annunciata”, non va bene , il sistema ha qualche problema e non garantisce la sua consistenza e l’affidabilità dello stesso. Cos’ bisogna rivolgersi ad una persona terza.

Sul silenzio stampa dei tesserati

Se sto qui io lo faccio per tutelare la squadra perché avrebbero avuto un comportamento diverso. Io ho l’obbligo di portare un comportamento di quello chè è il rispetto delle regole mettendo in evidenza le lacune di quello che è successo. Nel momento in cui il sistema non garantisce la terzietà chi subisce queste violenze si deve rivolgere ad altre sedi

Sul sistema e le decisioni che verranno prese

Quando subisce una violenza a chi si rivolge? Noi ci comporteremo come tutti i cittadini che subiscono una cosa del genere. La squadra è violentata e mortificata, alcuni comportamenti devono essere valutati in sedi preposte per vedere se sono giusti oppure no.In sede di lega abbiamo posto il problema di uscire dalla federazione, l’abbiamo decisa all’unanimità. Succede che c’è chi mette i soldi per far fare riforme ad altri che poi sono contro di chi li mette. Il sistema si regge solo sulla lega di serie A che fa riforme per garantire una credibilità del sistema. Nel momento in cui non sei in grado di incidere con queste riforme vuol dire che sei in minoranza. Il sistema non è affidabile. Se tu non hai i numeri per fare le riforme cosa ci stai a fare nel sistema. La differenza la fanno i dilettanti e la lega pro perchè sono in maggioranza aritmeticamente. Questo aspetto è stato messo in evidenza da tutti nelle ultime riunioni.Questo è l’aspetto politico. Poi quando il sistema non garantisce la credibilità non subisce ma ci si deve rivolgere a chi deve far seguire le leggi. Posso solo dire che non è stato un bel spettacolo sportivo, di valori sportivi. Lo sport ha sempre rappresentato il merito, la determinazione e la lealtà, quando vengono meno queste cose, per esempio oggi niente fair play, determinano una lacuna nel sistema. Quando subisci sempre politicamente cerchi una soluzione diversa, sportivamente ti affiderai a terzi

Sulle parole alla squadra

Alla squadra ho detto di pensare alla partita di martedì. Ci sono incidenti di percorso purtroppo. Non gli posso dire nulla perché ci hanno messo sangue cuore e sudore. Loro sono usciti violentati e defraudati.