Lotito, l’aggiotaggio sul titolo della Lazio sarebbe impossibile

Alcuni mesi addietro la Procura di Roma ha aperto un’indagine su un possibile reato di aggiotaggio ai danni della Lazio: per Lotito qualcuno avrebbero mosso delle pressioni nei suoi confronti con il fine di fargli vendere il club ma oggi ci sarebbe stata una svolta sul caso.

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Lotito e il reato di aggiotaggio: le ultime in casa Lazio

A condividere un approfondimento sul tema ci ha pensato l’ex responsabile della comunicazione in casa Lazio, Guido Paglia, che attraverso il sito Sassate avrebbe spiegato perché, stando alle carte, non esisterebbe nessun reato di aggiotaggio. Sul portale, tra le varie, si apprende quanto segue: “Per commettere aggiotaggio servono tre cose: una notizia falsa, un prezzo che quella notizia può spostare, e qualcuno che la diffonde. Nel fascicolo 42003/25 della Procura di Roma, quello che il 15 settembre ha portato i Carabinieri a indagare Mauro Masi, Francesco Maiolini e Luigi Bisignani, le tre cose non si incontrano mai”.

Cosa succede ora

Insomma, stando a quanto emerso dall’ultima inchiesta sul caso, anche questa volta Lotito potrebbe aver forzato un po’ la mano e come, conclude Paglia nel suo approfondimento, ad oggi con questa indagine non ci sta guadagnando nessuno. Da capire se, qualora le accuse di aggiotaggio dovessero definitivamente cadere, Lotito sarà chiamato a resistere ad un ulteriore contraccolpo.

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