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Lotito a Mandas: “Adesso puoi far vedere che sei il numero uno”
Il presidente Lotito starebbe seguendo e motivando la squadra da vicino in questo avvio di ritiro e, secondo quanto riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il patron biancoceleste avrebbe usato parole al miele nei confronti di Christos Mandas. Ecco cosa ha detto.
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Le parole motivazionali di Lotito a Mandas
“Adesso puoi finalmente far vedere che sei il numero uno”, queste parole avrebbe utilizzato il presidente Lotito per motivare e spronare Mandas nel corso della cena di squadra a Formello di martedì scorso. Poche e semplici parole, ma che chiariscono ulteriormente quale sarà l’indirizzo che i biancocelesti prenderanno nella prossima stagione per quanto riguarda il portiere titolare.
Dopo l’addio di Provedel e i 6 mesi di prestito in Inghilterra, al Bournemouth, il portiere greco è pronto a prendersi la responsabilità dei pali biancocelesti e a dimostrare tutto il suo valore. Gennaro Gattuso crede in lui e nelle sue potenzialità, così come tutta la squadra. Ora tocca solo a lui.
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