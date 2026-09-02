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Lotito e la politica del “pagherò”, ma senza ripianare: un mercato di soli prestiti

Published

1 ora ago

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Lotito mercato Lazio prestiti

La Lazio si è messa, metaforicamente, in trincea per questa sessione di calciomercato e ha portato avanti la politica del “pagherò“; il presidente Lotito non ha ripianato, ma ha optato solo per prestiti con diritto di riscatto.

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Lotito il mercato della Lazio senza ripianare: tutti prestiti con diritto di riscatto

Claudio Lotito ha fatto un buon mercato, questo gli va riconosciuto, ma forse senza prospettive future. Tutti prestiti con diritti di riscatto, nessun obbligo, mentre la società doveva abbassare i costi per avvicinarsi alla soglia del 70% del costo del lavoro allargato. Come riferito dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il club era oltre di 19,5 milioni di euro e Lotito non ha ripianato.

Si è affidato alla politica del “pagherò”, a rimandare il problema per non volerlo vedere con imminenza. I big sono andati via, la permanenza di Romagnoli è in bilico e quella di Taylor un miracolo. L’arrivo di Pinamonti, Sutalo e Frattesi è da attribuire a Gattuso, per il resto si vedrà.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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