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Quanto serve a Lotito per sbloccare il mercato della Lazio? Ecco di quanti milioni si parla
Il mercato della Lazio quest’estate salvo sorpresa sarà a saldo zero, ma Lotito ha due vie percorribili per sbloccare la situazione.
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Ecco di quanto dovrebbe essere l’aumento di capitale per sbloccare il mercato
Ci sono due modi per la Lazio per sbloccare il mercato estivo. Il primo è quello di andare a cedere un big, o comunque un giocatore quotato. Il secondo dipenderebbe direttamente da Lotito che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dovrebbe tirar fuori di tasca sua 19 milioni di euro per toccare la soglia dello 0,7%. Il mercato a saldo zero andrebbe inoltre a creare problemi anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto.
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