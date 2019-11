LAZIO LOTITO – Il presidente della Lazio Claudio Lotito vuole ampliare le sue “proprietà calcistiche”. Dopo aver acquistato il club biancoceleste e la Salernitana, come riportato da La Repubblica, il patron laziale avrebbe messo gli occhi anche di un’altra squadra. Trattasi del Trapani, altra società che milita in Serie B. Sugli spalti dell’ultima partita di campionato Trapani-Cosenza, sarebbero stati presenti due emissari di Lotito che, per sbaragliare la concorrenza, avrebbe già inoltrato un’offerta d’acquisto.

Lotito vuole il Trapani

Il presidente della Lazio, già in passato aveva tentato di acquistare un terzo club. In quel caso fu il Bari, con la situazione d’acquisto che si venne a creare dopo il fallimento della società pugliese. Al tempo, però, Lotito fu battuto dalla concorrenza del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Adesso ci riprova col Trapani, per creare un’altra “succursale” biancoceleste.