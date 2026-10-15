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Lotito: “Ho girato armato con due pistole, una mi ha salvato. Sono minacciato”

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2 ore ago

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Il presidente della Lazio Claudio Lotito Lazionews.eu

La Repubblica nella sua edizione odierna riporta le parole che il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe riferito ai pm quando fu interrogato lo scorso 30 giugno nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte pressioni e minacce per la vendita del club.

Leggi Anche: Zauri: “Lazio prima? Merito di società, tecnico e calciatori. L’Europa può essere un obiettivo”

Le parole di Lotito al pm Lorenzo Del Giudice

“Per parecchio tempo sono andato in giro armato con due pistole, una avanti e una dietro, un’automatica e una Smith & Wesson. Una volta una è stata pure utile, mi ha salvato. Adesso si è ricreata la stessa situazione, e vi dico perché.

Questi pensavano di prendere la vacca per le zinne e hanno preso il toro per le palle. Io ricevo 5mila telefonate al giorno di minacce. Non sto scherzando. Nella vita io sono combattente, mai reduce. Sono contro i soprusi”. E ai tifosi che gli rimproverano di non farli più sognare: “Prendetevi un ipnotico, se dovete sognare”.

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