Lotito prova a riconquistare i tifosi: contattati due ex per ruoli dirigenziali

Le parole di Lotito non hanno fatto breccia tra i sostenitori biancocelesti, ma il presidente secondo quanto riportato dal Corriere della Sera avrebbe un’altra carta da giocare: riportare un po’ di lazialità in società e per questo avrebbe già contattato Angelo Peruzzi e Giuseppe Signori.

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I ruoli pensati da Lotito per Peruzzi e Signori

L’idea è appunto quella di riportare la lazialità in società. Per il quotidiano Lotito avrebbe già contattato sia Peruzzi che Signori. Il primo per convincerlo a riprendere il ruolo di club manager mentre il secondo verrebbe inserito nel settore giovanile. Stando a quanto filtra da Formello non sarebbero inoltre gli unici due ai quali avrebbe pensato Lotito.

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