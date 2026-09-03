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Lotito e la politica dei tagli: altri 5 mln risparmiati con la cessione di Romagnoli
La politica dei tagli condotta e portata avanti dal presidente Lotito prosegue; con la cessione di Romagnoli all’Al-Sadd, infatti, il patron biancoceleste risparmierà altri 5 milioni lordi, che sono quelli che avrebbe dovuto percepire il difensore da qui alla scadenza del contratto nel 2027.
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I tagli dei costi da parte di Lotito: altri 5 mln risparmiati con la cessione di Romagnoli
Come ricorda il CdS nella sua edizione odierna, la spending review del presidente Lotito va avanti. Con la cessione di Romagnoli, infatti, il patron biancoceleste ha risparmiato altri 5 mln di euro lordi che avrebbe dovuto dare al difensore da qui alla fine del contratto nel 2027. Tutti e 5 rimossi dal bilancio, in blocco, in quanto il calciatore ha dovuto rinunciare a tre mensilità di stipendio da giugno ad agosto.
Un alleggerimento sostanziale, corposo e fondamentale per le casse del club. Il tentativo è quello di ridurre le spese e provare a rientrare nella soglia del 70% del costo del lavoro allargato. Milioni che vanno ad aggiungersi ai circa 10 risparmiati dai contratti di Pedro, Basic e Hysaj.
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