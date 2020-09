Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – La Lazio Women è stata presentata a La Rinascente ed ha presenziato all’evento anche Claudio Lotito. La riapertura degli stadi resta ancora una questione in bilico a causa del Covid-19 e la Serie A cerca delle soluzioni. Vediamo nel dettaglio tutte le notizie di oggi.

Il mondo Lazio

La Lazio ha svolto la consueta seduta di allenamento pomeridiana in cui Milinkovic Savic è tornato in gruppo. Bene anche Cataldi che sta recuperando ed Immobile che si è resto protagonista nella seduta. Muriqi, che è ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste ha salutato il Fenerbahce ed è prontamente arrivata la risposta del presidente del club turco. Sul mercato il club è ancora in cerca di un difensore, mentre Acerbi rinnoverà con la Lazio. In uscita sembra esserci l’opportunità per Jony di tornare in Spagna. Inzaghi nel frattempo pensa ad altre soluzione e sta prendendo in considerazione l’ipotesi di utilizzare un altro modulo. La Primavera si prepara a tornare in campo con Menechini che è carico per il nuovo campioanto.

Le altre notizie

Il calciomercato continua a muoversi e De Silvestri è destinato a ritrovare un altro ex laziali: Mihajlovic. Infatti, il terzino è in direzione Bologna. La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Marash Kumbulla fino al 2022. Pareri contrastanti sull’operato della società biancoceleste da parte di Canovi e Budoni. Intanto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, studia delle ipotesi per la nuova Serie A.

