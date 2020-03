Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Prosegue l’emergenze per il coronavirus e si diffonde anche in Spagna, in cui si disputeranno le prossime 2 giornate di Liga a porte chiuse. In Italia, invece vengono sospesi gli allenamenti.

Con lo stop del campionato si continua a lavorare sul mercato in casa Lazio. Nel frattempo Lotito prende le distanze delle dichiarazioni di Diaconale. Per ora sono sospesi gli allenamenti a Formello e per questo motivo Simone Inzaghi studia un piano per far allenare i giocatori in casa, tra cui anche Manuel Lazzari, il motorino della Serie A. Sacchi, intanto, non perde occasione per complimentarsi con i biancocelesti. Emozionante lettera di Bianchessi rivolta al settore giovanile di cui si occupa da tempo.

Anche la Champions League risentirà delle problematiche legate al Covid-19, in particolar modo Barcelona-Napoli. I tifosi dell’Atalanta rinunciano al rimborso degli biglietto per la trasferta di Valencia e decidono di donarli. Altra fumata nera per quanto riguarda la Serie A: si studiano nuove ipotesi, ma tutto viene rimandato al 23 marzo. Giordano chiede che sia rinviato Euro2020 per dare la priorità ai campionati. Diaconale nel frattempo tranquillizza i tifosi della Lazio. Simpatica iniziativa del Pescara che invita le squadra a giocare a PES online in questo periodo così difficile. Gabriele Gravina spiega le decisioni di sospendere la Serie A.

