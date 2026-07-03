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Lotito presente al Campidoglio all’incontro ‘I grandi eventi sportivi: il Modello Roma’

Published

2 ore ago

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Claudio Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presenziato al Campidoglio all’incontro organizzato dal Sole 24 Ore intitolato ‘I grandi eventi sportivi: il Modello Roma’.

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Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha partecipato all’appuntamento “I grandi eventi sportivi: il Modello Roma”.

Appuntamento alle 10 presso la Sala Protomoteca del Campidoglio per l’incontro organizzato dal Sole 24 Ore, dal titolo ‘I grandi eventi sportivi: il Modello Roma’. Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è presentato al Palazzo Senatorio per assistere all’evento.

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