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Lotito, oggi presidente di Lazio e Reggina ma potrebbe essere costretto a scegliere: ecco perché
Oggi la Reggina milita in Serie D ma se dovesse salire di categoria si ritroverebbe nuovamente nel calcio professionistico e a quel punto secondo Il Messaggero Claudio Lotito non potrebbe più essere presidente anche della Lazio allo stesso tempo.
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Una legge può opporsi alla doppia presidenza di Lotito
Giornata surreale quella di oggi in casa Lazio. Mentre infatti la prima squadra allenata da Gennaro Gattuso effettuerà il primo test stagionale contro la Primavera, il presidente Lotito sarà a Reggio Calabria per la conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo presidente della Reggina.
La doppia presidenza tuttavia secondo Il Messaggero potrebbe non durare a lungo nel tempo. Per il quotidiano una legge impedirebbe a Lotito di possedere due club nel calcio professionistico, categoria nella quale la Reggina rientrerebbe se fosse promossa dalla Serie D alla C.
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