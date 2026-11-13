Lotito, minacce e telefonate: 22 persone a processo

Sono 22 le persone finite a processo dopo la denuncia per le minacce, le telefonate notturne e i messaggi pubblicati sui social contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Al termine delle indagini preliminari, la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio. Come riportato dall’Adnkronos, l’udienza predibattimentale è stata fissata per il prossimo 8 febbraio, con il patron biancoceleste che figura come persona offesa.

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La denuncia di Lotito e i reati contestati nel processo

Le accuse a carico degli indagati comprendono minacce, istigazione, diffamazione aggravata, molestie e trattamento illecito dei dati personali. Tra i fatti contestati figurano diverse telefonate, effettuate anche durante le ore notturne tra il 2023 e il 2024, all’utenza di Lotito, “senza valida motivazione ed anzi al solo scopo di arrecare turbamento e profondo disagio all’interlocutore per ragioni del tutto futili per i termini e le modalità”. In alcune circostanze, il senatore sarebbe stato destinatario di minacce “di gravi conseguenze laddove non avesse lasciato la Ss Lazio”, come riportato nel capo di imputazione.

Minacce Lotito: gli imputati a processo

Tra gli episodi contestati figura anche la condotta di uno degli imputati, che avrebbe condiviso in una chat Telegram il numero di telefono privato di Lotito, “istigando pubblicamente i partecipanti ad arrecare disturbo” al senatore. Nel fascicolo sono stati acquisiti anche diversi contenuti pubblicati sui social, tra cui un post nel quale si leggeva:

“Io credo che qualcuno debba fermare Lotito. Ogni volta che apre bocca dipinge scenari irreali distorcendo la realtà, come può fare una persona che non sta bene di testa. Anche se lui vuole restare alla Lazio a dispetto della volontà della stragrande maggioranza della piazza che prega per la sua dipartita, qualcuno lo deve fermare perché si rischia seriamente che succeda qualcosa. Perché ringraziando dio non siamo negli Stati Uniti dove un pazzo si sveglia e va a sparare ad un candidato alla presidenza, ma anche a Roma è pieno di gente meno matta che rischia di andar fuori di testa se lui continua a provocare come fa da 20 anni a questa parte, perché la pazienza ha un limite e noi quel limite lo abbiamo superato da un pezzo…”.

Lo stesso imputato, direttore di una testata online, sarebbe inoltre autore di un ulteriore episodio. Il giorno successivo a una partita di Europa League, al termine della quale la Lazio era stata eliminata dalla competizione, avrebbe pubblicato sulla propria pagina Facebook, “visibile a numerosissimi utenti”, un articolo contenente espressioni offensive nei confronti di Lotito. Tra queste, il presidente biancoceleste veniva definito: ‘lui è il nostro tumore che ci consuma, quel maledetto ospite indesiderato che non si riesce a eliminare, una volta per tutte…’. A carico di un altro indagato viene invece contestata una minaccia rivolta al patron laziale attraverso il telefono della madre, nella quale sarebbe stato persino ipotizzato il rapimento del figlio. Accuse che saranno ora esaminate in sede processuale.

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