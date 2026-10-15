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Lotito sfida i tifosi: “Volete sognare? Bene, prendetevi un ipnotico”

Published

1 ora ago

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Lotito provocazione tifosi Lazio ipnotico

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nelle parole riportate dal quotidiano La Repubblica, ha lanciato l’ennesima provocazione ai tifosi biancocelesti: se vogliono sognare, ha detto il patron e senatore di Forza Italia, prendessero un ipnotico.

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La provocazione di Lotito ai tifosi della Lazio

Dopo le dichiarazioni rilasciate ai PM nel corso dell’indagine della Procura di Roma, il presidente della Lazio ha lanciato una provocazione, l’ennesima, ai tifosi della Lazio che, ormai quasi all’unanimità, lo contestano e lo continueranno a contestare: “Volete sognare? Bene, allora prendetevi un ipnotico“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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