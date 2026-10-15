NOTIZIE
Lotito sfida i tifosi: “Volete sognare? Bene, prendetevi un ipnotico”
Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nelle parole riportate dal quotidiano La Repubblica, ha lanciato l’ennesima provocazione ai tifosi biancocelesti: se vogliono sognare, ha detto il patron e senatore di Forza Italia, prendessero un ipnotico.
Leggi anche: Dr. Monachino: “Marusic e gli altri, vi rivelo come stanno gli infortunati”
La provocazione di Lotito ai tifosi della Lazio
Dopo le dichiarazioni rilasciate ai PM nel corso dell’indagine della Procura di Roma, il presidente della Lazio ha lanciato una provocazione, l’ennesima, ai tifosi della Lazio che, ormai quasi all’unanimità, lo contestano e lo continueranno a contestare: “Volete sognare? Bene, allora prendetevi un ipnotico“.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
|11
|Sassuolo
|8
|6
|12
|Torino
|7
|6
|13
|Lecce
|6
|6
|14
|Bologna
|5
|6
|15
|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE3 ore ago
Progetto Flaminio: il Comune attende nuove documentazioni dalla Lazio
-
INFORTUNATI5 ore ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro: quando potrebbe tornare
-
INFORTUNATI5 ore ago
Infortunio Rovella: niente Juve, si punta al Parma
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato