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Saldo zero: Lotito è pronto a sbloccare il mercato
Come riportato nel comunicato ufficiale della società, la Lazio dovrà operare sul mercato a saldo zero, ma Lotito è già al lavoro per risolvere il problema.
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Lotito può sbloccare il mercato a saldo zero. Ecco come:
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio sarebbe già all’opera per sistemare il problema del saldo zero: per risanare la situazione infatti potrebbero servire pochi soldi e sarebbero sufficienti utili e riserve accantonati, visto che la Lazio ha sfiorato la soglia solamente dello 0,7% relativa all’indice del costo del lavoro allargato. Oltre all’opzione dell’autofinanziamento, c’è la possibilità di fare un aumento di capitale per risanare eventuali o successive perdite a bilancio, così come è stato fatto da altre società che non sono rientrate nel paletto della FIGC.
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