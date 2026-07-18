Lotito, la priorità è la Reggina: niente finale Mondiale a New York

Il presidente Lotito non sarà a New York per assistere alla finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, in quanto lunedì alle ore 19:00 al Granillo di Reggio Calabria ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova Reggina.

Leggi anche: Reja: “Due anni fa parlai con Lotito di Scaloni alla Lazio, ecco come andò”

Lotito dà priorità alla Reggina: niente finale Mondiale a New York

Come sottolineano il Corriere dello Sport e Il Messaggero, il presidente della Lazio ha scelto di inviare emissari alla finale mondiale a New York per essere in prima fila dopodomani alla conferenza stampa di presentazione a Reggio Calabria, fissata per le ore 19:00 allo stadio Granillo. La priorità, quindi, al momento, è data esclusivamente alla formazione calabrese.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP