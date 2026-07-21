Lotito bifronte, tra l’amore reggino e l’odio laziale

Le ovazioni che hanno accompagnato la conferenza stampa di presentazione di Claudio Lotito da nuovo presidente della Reggina si scontrano con i fischi e le proteste che lo accompagnano nella veste di patron della Lazio: una paradossale situazione in cui il senatore è al contempo amato e odiato.

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Lotito tra Reggina e Lazio, tra amore e odio

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, è un Lotito bifronte quello che si è presentato nella sala conferenze del Granillo di fronte al suo nuovo popolo amaranto (4.000 persone per lui). Sullo sfondo dell’amore subito dimostrato dalla tifoseria reggina, tornata a sognare in grande, rimbomba però l’eco della contestazione dei biancocelesti, lasciata dal presidente alla porta: “Qui stiamo parlando della Reggina, non della Lazio. Sono due mondi separati. La Lazio è la Lazio, la Reggina è la Reggina”. Niente di più vero: Reggina e Lazio sono due universi separati. E mentre la Reggina vive di sogni e ambizioni alimentate dalle parole di Lotito, i tifosi della Lazio si scontrano con la dura realtà di un presidente in rottura totale con il suo ambiente.

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