Lotito di fronte a una nuova multi-proprietà: come andò con la Salernitana?

Ora che l’acquisto della Reggina da parte di Claudio Lotito sembra essere imminente, i tifosi biancocelesti dovranno convivere con una nuova situazione di multi-proprietà, esperienza già vissuta quando il patron era anche al vertice della Salernitana. Come andò in quella occasione?

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La Reggina come la Salernitana? Lotito vicino all’acquisto

L’esperienza di Lotito alla guida della Salernitana durò dieci anni, dal 2011 al 2021, riporta il Corriere dello Sport. Rilevata dopo il fallimento con il nome di Salerno Calcio, poi cambiato in Unione Sportiva Salernitana 1919 in seguito all’acquisizione dei beni immateriali utilizzati dalle società precedenti, la condusse dalla Serie D fino a una storica partecipazione in Serie A. Dunque, la cessione per 10 milioni di euro imposta dalle norme federali dell’epoca, che impedivano la riconoscibilità di due club della stessa categoria al medesimo proprietario. «All’epoca valeva circa 80 milioni…», disse a tal riguardo Lotito. In mezzo, quattro promozioni, e la vittoria della Supercoppa di Lega di Seconda Divisione e della Coppa Italia Lega Pro, che però non sono bastate per entrare nei cuori dei tifosi.

Anche fronte Lazio, l’esperienza della multi-proprietà non è stata delle più felici. I calciatori prestati non ne sono usciti valorizzati e, alla fine del decennio, sono stati circa 30 milioni gli euro versati nelle casse della squadra “sorella” in sede di mercato, consentendole grandi plusvalenze. Da Sprocati ad Akpa Akpro, da Casasola ai vari Marino, Cicerelli, Novella e Morrone, nessun acquisto arrivato da Salerno è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nella Capitale.

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