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Lotito in visita alla Reggina, assisterà al match contro il Sambiase

Published

3 ore ago

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Lotito Reggina Sambiase

Il presidente della Reggina Claudio Lotito si è recato con il figlio Enrico in visita al centro sportivo del club amaranto in vista della sfida contro il Sambiase.

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Claudio ed Enrico Lotito assisteranno alla gara di campionato della Reggina contro il Sambiase.

Con il campionato di Serie A in pausa per le nazionali, Claudio Lotito e il figlio Enrico hanno deciso di fare visita al centro sportivo della Reggina per incontrare squadra e staff in vista della gara contro il Sambiase, match al quale assisteranno dagli spalti del Granillo.

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