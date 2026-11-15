Lotito in visita alla Reggina, assisterà al match contro il Sambiase

Il presidente della Reggina Claudio Lotito si è recato con il figlio Enrico in visita al centro sportivo del club amaranto in vista della sfida contro il Sambiase.

LEGGI ANCHE: La Champions è più vicina di quanto si possa pensare: facciamo due conti

Claudio ed Enrico Lotito assisteranno alla gara di campionato della Reggina contro il Sambiase.

Con il campionato di Serie A in pausa per le nazionali, Claudio Lotito e il figlio Enrico hanno deciso di fare visita al centro sportivo della Reggina per incontrare squadra e staff in vista della gara contro il Sambiase, match al quale assisteranno dagli spalti del Granillo.

🇱🇻 Il patron Claudio Lotito, accompagnato dal figlio Enrico, si è recato quest'oggi in visita al centro sportivo Sant'Agata, per incontrare squadra e staff in vista della gara di domani contro il Sambiase. pic.twitter.com/a7GTPN6pEm — Reggina 1914 (@Reggina_1914) November 14, 2026

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP