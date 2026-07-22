Lotito applaudito a Reggio e i laziali rispondono così: “Ti amano, restaci e libera la Lazio”

I laziali gradiscono sempre meno la presidenza di Claudio Lotito e la questione Reggina col presidente accolto da eroe a Reggio Calabria ha fatto insorgere sui social il popolo biancoceleste che si è lasciato andare con diversi sfoghi come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport.

Leggi Anche: Accardi: “La Lazio non fa colpi ad effetto sul mercato, sono gli standard di Lotito”

L’accoglienza di Lotito a Reggio e la risposta del tifo laziale

Claudio Lotito è stato presentato come nuovo presidente della Reggina e a Reggio Calabria è stato accolto tra gli applausi. La Reggina sogna infatti la risalita dopo il tracollo che l’ha portata fino alla Serie D e Lotito in questo momento rappresenta l’ancora alla quale aggrapparsi. Da Roma tuttavia non la vedono così e il popolo biancoceleste si è fatto sentire su social e radio nelle ultime ore. “Qui stiamo parlando di Reggina, non della Lazio”, così il presidente ha glissato quando gli venivano poste domande sulla Lazio e questo ha acceso ulteriormente gli animi.

Online è possibile trovare commenti come: “Un’altra mancanza di rispetto”, “Non merita di rappresentare la lazialità”, “Ha mostrato tutta la sua arroganza”, “Un’altra mancanza di rispetto” oppure moniti verso i tifosi della Reggina: “Applauditelo pure, poi ci risentiamo tra 25 anni” e “Lì ti amano, resta a Reggio e libera la Lazio”.

Clima sempre più teso dunque e per finire un’ennesima caduta di stile con la citazione al motto di natura fascista “credere, obbedire, combattere” che ha ovviamente peggiorato le cose, almeno sponda laziale dato che a Reggio è stato accolto con ilarità e applausi…

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP