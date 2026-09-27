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Altro che Lazio-Arezzo: Lotito era a Reggio Calabria per motivi politici
l’amichevole tra la Lazio e l’Arezzo è passata in secondo piano nell’agenda di Claudio Lotito che, proprio durante il match di Formello ha avuto da fare a Reggio Calabria: il motivo è soprattutto legato alla politica e alle imminenti elezioni.
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Lotito a Reggio Calabria: ci sono le elezioni
Domenica in terra calabra per il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito che ha saltato l’amichevole dei biancocelesti con l’Arezzo per dirigersi a Reggio Calabria. Il nuovo presidente della Reggina è infatti stato avvistato allo Stadio Granillo per assistere alla sfida di Serie D tra la sua nuova società e l’Igea Virtus, partita vinta tra l’altro proprio dai padroni di casa. La visita di Lotito, però, non è solo di natura sportiva: insieme a lui c’era anche Cannizzaro. I due sono infatti molto interessati alle elezioni suppletive che si stanno terranno a Reggio Calabria tra oggi e domani.
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