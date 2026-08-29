Connect with us

NOTIZIE

Lotito vuole rasserenare l’ambiente: prove di riconciliazione con i tifosi

Published

1 ora ago

on

Lotito riconciliazione tifosi

Il presidente Lotito cerca un aggancio, un’ancora per provare a ricucire lo strappo con i tifosi, o almeno con una parte di essi; tentativi di riconciliazione, verrebbe da dire, con l’intento di rasserenare un ambiente divorato da tensioni e contrasti interni.

Lotito e i tentativi di riconciliazione con i tifosi: la situazione

Aperti i cancelli di Formello ai tifosi per assistere alla seduta pomeridiana di allenamento della squadra, anche se poi il presidente Lotito era a Reggio-Calabria per la presentazione della Reggina. Quello a cui punta il patron biancoceleste, complice un mercato ritenuto dalla società ben più che soddisfacente date le circostanze, è di ridimensionare una contestazione che negli ultimi mesi ha assunto una portata senza precedenti.

Rottura totale con il tifo organizzato, ma non solo. Gli abbonati per la stagione 2026-2027 sono stati appena 4mila, i biglietti venduti per le partite interne non superano mai i 2/3mila e il sentimento generale nei confronti di questa presidenza è di totale sfiducia. Cortei, interviste in radio, tifosi vip che si pronunciano, anche presidenti di Regione (vedi Rocca) che delegittimano pubblicamente Lotito. Un cortocircuito, ormai, dal quale uscire è difficile ma doveroso.

Così, a lungo, non si può andare avanti. Serve una svolta, di qualsiasi tipo. Il limbo al quale la Lazio sembra essere destinata non può essere superato da qualche acquisto o qualche lettera improvvisata. Serve una visione e una prospettiva di futuro. Se questa non è possibile garantirla, servirà prenderne atto e passare la mano.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI