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Lotito vuole rasserenare l’ambiente: prove di riconciliazione con i tifosi
Il presidente Lotito cerca un aggancio, un’ancora per provare a ricucire lo strappo con i tifosi, o almeno con una parte di essi; tentativi di riconciliazione, verrebbe da dire, con l’intento di rasserenare un ambiente divorato da tensioni e contrasti interni.
Lotito e i tentativi di riconciliazione con i tifosi: la situazione
Aperti i cancelli di Formello ai tifosi per assistere alla seduta pomeridiana di allenamento della squadra, anche se poi il presidente Lotito era a Reggio-Calabria per la presentazione della Reggina. Quello a cui punta il patron biancoceleste, complice un mercato ritenuto dalla società ben più che soddisfacente date le circostanze, è di ridimensionare una contestazione che negli ultimi mesi ha assunto una portata senza precedenti.
Rottura totale con il tifo organizzato, ma non solo. Gli abbonati per la stagione 2026-2027 sono stati appena 4mila, i biglietti venduti per le partite interne non superano mai i 2/3mila e il sentimento generale nei confronti di questa presidenza è di totale sfiducia. Cortei, interviste in radio, tifosi vip che si pronunciano, anche presidenti di Regione (vedi Rocca) che delegittimano pubblicamente Lotito. Un cortocircuito, ormai, dal quale uscire è difficile ma doveroso.
Così, a lungo, non si può andare avanti. Serve una svolta, di qualsiasi tipo. Il limbo al quale la Lazio sembra essere destinata non può essere superato da qualche acquisto o qualche lettera improvvisata. Serve una visione e una prospettiva di futuro. Se questa non è possibile garantirla, servirà prenderne atto e passare la mano.
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