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Gattuso verso il rinnovo: la mossa di Lotito

Published

2 ore ago

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Gattuso rinnovo contratto Lazio

Gattuso sta facendo benissimo alla Lazio e sarebbe tornato nel mirino di diversi club europei, per questo Lotito starebbe pensando di anticipare la proposta relativa al rinnovo del contratto.

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Lotito blinda Gattuso: l’allenatore della Lazio verso il rinnovo

A riportare la possibile mossa di Lotito è l’edizione odierna de La Repubblica secondo la quale il presidente della Lazio vorrebbe anticipare i tempi blindando così il proprio allenatore. Gattuso ha firmato per un anno a 1,2 milioni di euro con rinnovo automatico qualora la Lazio dovesse terminare la stagione con un piazzamento che va dal 12° posto in su. Ad oggi i presupposti per la conferma ci sono ed è per questo che Lotito punta a ridare stabilità al club dopo le delusioni con Baroni e Sarri.

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