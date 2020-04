Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Prosegue il lockdown in Italia nonostante ci si prepari alla fase 2 data la continua diminuzione dei contagi. Claudio Lotito continua a ribadire l’importanza di far ripartire il campionato, mentre Arturo Diaconale si dice positivo per la corsa scudetto.

Il mondo Lazio

Tra i calciatori della Lazio si continua il protocollo per tornare in forma in caso di ripresa il campionato. Si sta allenando duramente Luiz Felipe, è sulla via del ritorno Lucas Leiva mentre si prospettano tempi più lunghi per il rientro di Senad Lulic. Ciro Immobile, intanto è sempre più protagonista e non solo in campo. Il bomber sta raccogliendo consensi anche nel mondo degli eSports e sui social. Marco Parolo, intanto, parla della ripresa senza tifosi e del sogno scudetto. Sul fronte mercato, invece, continua a muoversi Igli Tare: si continuano a studiare Suarez e Gaich. Inoltre, si cercheranno dei “colpi Champions” e in lizza troviamo Lovren e Gotze, entrambi entrati nel mirino biancoceleste. Più difficile ora la pista che conduce a Kumbulla, giocatore sul quale ha messo gli occhi anche l’Inter. Il Mago, Luis Alberto, è sempre più vicino al rinnovo.

Le altre parole di oggi

Cruz e Ledesema ricordano i trascorsi vissuti in maglia biancoceleste e in particolar modo le emozioni vissute nella Capitale. Wilson e Mendieta invece, ricordando il passato, esaltano mister Inzaghi e la rosa attuale. Infine, Julio Sergio l’ex portiere giallorosso ha ricordato un aneddoto sul derby di Roma e in particolare sul rigore di Floccari.

