Rivoluzione nello staff medico: chiusa la partnership con Villa Mafalda

Dopo i 53 infortuni patiti dalla Lazio nella scorsa stagione, il presidente Lotito sembra pronto a non fare prigionieri e a cambiare tutto in quel di Formello: sarà rivoluzione all’interno dello staff medico e fisioterapico, ma non solo. Anche la clinica di riferimento verrà sostituita.

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53 infortuni, rivoluzione a Formello: Lotito cambia tutto tra staff medico e fisioterapico

AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO – L’intera società andrebbe riorganizzata sotto diversi punti di vista, dalla comunicazione al marketing, passando anche per l’area sanitaria. Come riportato da Il Messaggero, il dott. Francesco Franceschi sta aspettando delle risposte e la clinica di riferimento non è ancora stata scelta ma probabilmente sarà una tra Villa Mafalda, Villa Claudia o San Pietro.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Secondo quanto si apprende da Il Messaggero, Villa Mafalda è ormai fuori dall’orbita biancoceleste e sarà sostituita da Villa San Pietro, in deciso vantaggio sulla seconda clinica valutata, Villa Claudia. Ciò si deve principalmente al fatto che, nello staff medico della Lazio, entrerà, con ogni probabilità, Francesco Franceschi, primario proprio del San Pietro Fatebenefratelli, oltre che docente di ortopedia all’Università degli Studi Link Roma.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Non solo il saluto del dottor Italo Leo e le riflessioni sul futuro dei professori Pulcini e Rodia: anche Villa Mafalda starebbe pensando di allontanarsi dal mondo biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la clinica starebbe valutando di rescindere il contratto di sponsorizzazione con la Lazio. Il motivo? Il boicottaggio dei tifosi avrebbe portato a una diminuzione dell’introito atteso dalla collaborazione e avrebbe spinto i supporter laziali a non servirsi delle aziende legate al nome di Claudio Lotito, Villa Mafalda compresa.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO – Cambiamenti drastici in quel di Formello: Rodia e Leo, il primo medico sociale della Lazio e il secondo componente dello staff medico, non saranno più professionisti a servizio del club biancoceleste. Una scelta drastica, durissima, ma che fa il pari con quanto detto nelle scorse giornate. Il nuovo medico sociale non è ancora stato individuato ma, a tempo debito, verrà comunicato.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Come riportato dal CdS nella sua edizione odierna, a Formello sarà attuata una rivoluzione per quel che riguarda il comparto medico e fisioterapico. Difficile pensare a un rapporto che possa continuare dopo i contrasti avuti tra il direttore sanitario Pulcini e il coordinatore e responsabile ortopedico Rodia da un lato e il medico sociale Leo dall’altro. Per queste ragioni, spiega il quotidiano, si arriverà a una resa dei conti.

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, il presidente della Lazio Claudio Lotito è pronto a compiere una vera e propria rivoluzione in quel di Formello. I 53 infortuni della scorsa stagione sono un numero intollerabile, enorme, che metterebbe in difficoltà qualsiasi squadra. Per queste ragioni, il numero uno biancoceleste starebbe meditando di compiere un vero e proprio cambiamento radicale all’interno del centro sportivo della Lazio.

Starebbe valutando nuovi accordi per il centro sportivo, con soprattutto una svolta per quanto riguarda l’area medica e fisioterapica, nonché di struttura. Una profonda riorganizzazione, radicale, per far fronte ai tanti infortuni della passata stagione, ben 53. Le diagnosi sono state spesso oggetto di discussione, di dibattito, di poca chiarezza e questo Lotito non è disposto più a tollerarlo.

E’ assai probabile l’ingresso di nuove figure nello staff medico e fisioterapico, il tutto intrecciato a una totale revisione dell’area. In dubbio, riferisce sempre il quotidiano romano, anche il rapporto di collaborazione con Villa Mafalda.

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