Lotito al TG1: "Sarri è stato tradito dal gruppo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO SARRI LAZIO INTERVISTA - Claudio Lotito rompe il silenzio e racconta la sua verità, in merito a quanto accaduto con Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha dato le dimissioni come un fulmine a ciel sereno, molte sono state le voci sulle motivazioni che lo avrebbero spinto lontano dalla Lazio. Per questo motivo il presidente ha voluto fare chiarezza a riguardo durante un'intervista rilasciata al TG1. Di seguito le sue parole.

Le parole di Lotito

“L'addio di Sarri non era nell’aria. Una cosa inaspettata, un fulmine ciel sereno. Stavo in Commissione di Finanza e mi hanno chiesto "Ma hai esonerato Sarri?" Gli ho risposto di no. Lui è stato un po' tradito da alcuni comportamenti delle persone, c’è qualcosa di strisciante all'interno del gruppo. Se mi riferisco alla squadra? Io non mi riferisco a nulla. Una squadra che batte il Bayern e poi perde con l'Udinese e non è solo con l'Udinese...fatevi una domanda e datevi una risposta. Ora si prosegue fino alla fine della settimana con Martusciello, non c’è scadenza per ora.

Sul prossimo allenatore della Lazio

"Qui non siamo a Rischia Tutto a fare il toto-nome, questa squadra ha bisogno di un allenatore che nello stesso tempo utilizzi quello che si suol dire nel gergo "bastone e carota". Oggi la squadra è arbitro di sé stessa, non ha alibi e non ha modo di scaricare su qualcuno le proprie responsabilità”.