Settore giovanile Lazio, ora Lotito vuole puntarci

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha deciso di avviare delle importanti operazioni per potenziare il settore giovanile biancoceleste, questo è quanto affermato dall’edizione odierna de Il Messaggero.

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Le mosse di Lotito per potenziare il settore giovanile della Lazio.

Dopo la conferma di Punzi alla guida della Primavera e l’annuncio di Lombardi sulla panchina dell’Under 18, ci sono altre novità in vista nel settore giovanile della Lazio. Da un mese Tobia Assumma è il nuovo responsabile delle varie categorie.

Nel frattempo la Lazio sta cercando talenti nel giro delle nazionali giovanili per provare ad alzare il livello del vivaio biancoceleste, con l’obiettivo di portare in prima squadra quanti più giocatori possibili nei prossimi anni.

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