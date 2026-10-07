Lotito stipendiato dalla Lazio: 1,1 milioni di euro lordi guadagnati nel 2025/26

La Lazio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026, quello relativo alla stagione scorsa, con un rosso di 10 milioni di euro; lo stipendio del presidente Claudio Lotito, invece, è rimasto inalterato rispetto alla scorsa stagione. Stipendio ricevuto sia come presidente di SS Lazio SpA ma anche come numero uno della SS Lazio Marketing.

Leggi anche: La Premier League pensa a Taylor, a gennaio l’assalto: la Lazio fa muro

Lo stipendio di Lotito dalla Lazio: 1,1 milioni di euro lordi

“l Consiglio ricorda che la Società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019/2020, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito, esclusivamente in forma fissa, pari a complessivi Euro 612.000 lordi annui omnicomprensivi per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi Euro 75.000 lordi annui omnicomprensivi per il Consiglio di Sorveglianza sino all’esercizio 2021/2022 e pari a complessivi Euro 63.000 lordi annui omnicomprensivi dell’esercizio 2022/2023 in ragione del fatto che il numero dei consiglieri di sorveglianza è passata da cinque a sei. Non è stata deliberata alcuna componente variabile di remunerazione”.

Dal rendiconto, quindi, si evince che il patron biancoceleste, in quanto Presidente del Consiglio di Gestione, ha potuto beneficiare di un compenso pari a 600mila euro lordi. Ma in piazza il patron ha beneficiato anche di altri 500mila euro come Presidente del Consiglio di Gestione di SS Lazio Marketing SpA.

Qui, di seguito, in allegato, il verbale del consiglio di sorveglianza.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP