Lotito prova una nuova strategia, è convinto di risollevare la Lazio

Il presidente della Lazio Claudio Lotito pensa di poter superare il difficile momento che sta attraversando il club attraverso una strategia diversa rispetto agli anni precedenti: puntando, in particolare, sul player trading.

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Lotito cambia strategia e punta sul player trading.

In questi anni la Lazio ha puntato su uno zoccolo duro di calciatori, portandoli spesso al termine del contratto in età avanzata, ma la situazione economica delicata del club ha convinto Lotito a prendere in considerazione una strategia diversa.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, il patron dei biancocelesti avrebbe aperto in maniera evidente al player trading anche di calciatori importanti. Basti vedere le situazioni di Romagnoli, Gila e Provedel. Senza dimenticare le cessioni di Castellanos e Guendouzi andate in scena nella sessione invernale. Alla Lazio serve liquidità, il rischio è che l’addio di tutti questi punti fermi degli anni passati possa portare ad una incertezza ancora maggiore nella stagione che sta per cominciare.

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