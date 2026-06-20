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Lotito al telefono con un tifoso della Reggina: “Stia tranquillo, stiamo lavorando” (VIDEO)
Il presidente della Lazio Claudio Lotito, sempre più in procinto di acquistare la Reggina, è stato intercettato mentre parlava al telefono con un tifoso del club calabrese. Il dialogo dura pochi secondi, ma la frase del patron biancoceleste è indicativa sulle intenzioni di acquisto.
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Lotito al telefono con un tifoso della Reggina: ecco il video
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