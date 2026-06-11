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“Lotito-tifosi pace fatta”: il titolo di Mediaset indigna il popolo laziale! (FOTO)
Prima la lettera del presidente Lotito ai tifosi della Lazio, poi la risposta del tifo organizzato al patron biancoceleste: in questa canicola di botta e risposta, il titolo di Sport Mediaset nel corso del TG sportivo in onda su Italia Uno che recitava “Lotito-tifosi pace fatta” ha fatto indignare il popolo laziale.
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Il titolo di Mediaset e l’indignazione del popolo laziale: “Lotito-tifosi pace fatta”
“Lotito – tifosi, pace fatta“, è stato scritto nell’ultimo servizio di Sport Mediaset. E’ bastato questo per far indignare tutto il popolo laziale che non si rivede affatto in questa narrazione. Le posizioni sono assolutamente antitetiche e la frattura è ancora netta.
Redazione Lazionews.eu
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