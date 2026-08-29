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“Puoi vendere così torno allo stadio?” La richiesta del piccolo Thomas a Lotito

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1 ora ago

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Ingresso Formello

Thomas Gallo, tifoso laziale di 5 anni, si è recato a Formello per assistere alla sessione di allenamento dei biancocelesti aperta al pubblico, insieme a suo cugino Nicolò, a papà Emiliano e a zio Francesco; il bimbo aveva in mano un cartello emblematico, rivolto direttamente al presidente Lotito: “Puoi vendere così torno allo stadio?” Ha scritto con un pennarello nero su un foglio bianco.

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Il bambino con il cartello che chiede a Lotito di vendere

Il motivo del cartello lo spiega Nicolò, che a 7 anni e mezzo è più spigliato: “È la prima volta che possiamo vedere i giocatori da vicino, ormai da più di un anno non andiamo allo stadio”. 

Mentre la ragione per cui i bambini non vanno all’Olimpico è che i rispettivi padri hanno aderito pienamente alla protesta del tifo, rifiutandosi di assistere alle partite casalinghe.

Emiliano e Francesco sottolineano: “Non vogliamo allontanare i nostri figli dalla Lazio, anzi. Ci auguriamo per loro, e per tutti i bambini come loro, che possano presto tornare allo stadio. Entrarci per la prima volta, e vedere tutta questa marea immensa che ti trasmette amore, come accadeva a noi da piccoli, è una sensazione splendida”.

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