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Lotito nel mirino di Italia Viva: sfottò nel video social

Published

1 ora ago

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Lotito

Il nome di Claudio Lotito torna al centro del dibattito, questa volta non soltanto per le vicende legate alla Lazio, ma anche per un video social: il presidente biancoceleste è infatti finito nel mirino del profilo ufficiale di Italia Viva, che ha scelto di ironizzare sulla sua posizione attraverso un video pubblicato su TikTok.

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Lotito, sfottò social di Italia Viva: il presidente della Lazio finisce nel mirino

Il post si inserisce nel clima di forte contestazione che circonda Lotito e fa riferimento alle 40mila firme raccolte per chiedere un cambio ai vertici della società biancoceleste. “40mila firme per fargli liberare la Lazio, nel centrodestra iniziano a scaricarlo”, si legge nella descrizione del video pubblicato dal partito di Matteo Renzi. L’ironia prosegue con la frase “Letteralmente Lotito nel frattempo”, accompagnata da una serie di immagini del presidente della Lazio. Tra queste, anche alcuni frame che lo mostrano con gli occhi chiusi durante i lavori in Senato, una situazione che negli anni è diventata uno dei bersagli preferiti dell’ironia sui social.

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