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Lotito esulta: “Con me il risultato è garantito! Facciamo grande Reggio”
Cannizzaro euforico per la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria e, in tal senso, chiama in campo anche Lotito, presente a Reggio Calabria: “Ma quello è il Presidente della Reggina!”, ha urlato il sindaco. “Con Lotito il campionato è già finito. Claudio sa che questa città andrà in Serie A così come sa che deve portare la Reggina in Serie A, vero Presidente?”, gli ha poi chiesto.
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Le parole di Lotito a Reggio per la vittoria di Roscioli
“So l’affetto che voi nutrite per le persone che lavorano per Reggio. Cannizzaro è l’uomo dei fatti, che dà risposte, e noi dobbiamo dare risposte. E’ la politica del fare, non quella del proclamare. Vogliamo che voi diventiate protagonisti, così come siete stati per queste elezioni, avete votato in libertà un non reggino perché sapevate che avrebbe interpretato le vostre necessità. Non ve ne pentirete. Come sta succedendo in altri campi, noi faremo risultati. Il mio motto personale lo sapete: ‘con Lotito risultato garantito’. E allora noi diciamo: ‘con Reggio risultato garantito“.
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