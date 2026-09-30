Connect with us

NOTIZIE

Lotito esulta: “Con me il risultato è garantito! Facciamo grande Reggio”

Published

2 ore ago

on

Lotito vittoria Roscioli Reggio Calabria elezioni parole

Cannizzaro euforico per la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria e, in tal senso, chiama in campo anche Lotito, presente a Reggio Calabria: “Ma quello è il Presidente della Reggina!”, ha urlato il sindaco. “Con Lotito il campionato è già finito. Claudio sa che questa città andrà in Serie A così come sa che deve portare la Reggina in Serie A, vero Presidente?”, gli ha poi chiesto.

Leggi anche: Motta è una plusvalenza che fa gola: il baby portiere può essere sacrificato per i riscatti

Le parole di Lotito a Reggio per la vittoria di Roscioli

“So l’affetto che voi nutrite per le persone che lavorano per Reggio. Cannizzaro è l’uomo dei fatti, che dà risposte, e noi dobbiamo dare risposte. E’ la politica del fare, non quella del proclamare. Vogliamo che voi diventiate protagonisti, così come siete stati per queste elezioni, avete votato in libertà un non reggino perché sapevate che avrebbe interpretato le vostre necessità. Non ve ne pentirete. Come sta succedendo in altri campi, noi faremo risultati. Il mio motto personale lo sapete: ‘con Lotito risultato garantito’. E allora noi diciamo: ‘con Reggio risultato garantito“.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI