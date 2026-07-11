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Lotito l’americano: il presidente pronto a volare a New York
Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha prenotato un volo per New York per la prossima settimana. Per quale motivo il patron biancoceleste si recherà negli States? A quanto pare, si tratta di un viaggio che mischia dovere e piacere.
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Lotito ha prenotato un volo per New York
Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il patron della Lazio sarebbe in procinto di andare negli USA, nei prossimi giorni. Avrebbe due motivi principali per farlo: il primo è un appuntamento al Nasdaq per monitorare lo stato delle sue aziende, Lazio compresa; mentre il secondo riguarda la finale del mondiale. Il presidente FIFA, nonché amico, Gianni Infantino, avrebbe infatti invitato Lotito ad assistere alla finale, in programma il 19 luglio proprio nella Grande Mela.
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