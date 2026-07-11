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Lotito l’americano: il presidente pronto a volare a New York

Published

1 ora ago

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Claudio Lotito

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha prenotato un volo per New York per la prossima settimana. Per quale motivo il patron biancoceleste si recherà negli States? A quanto pare, si tratta di un viaggio che mischia dovere e piacere.

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Lotito ha prenotato un volo per New York

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il patron della Lazio sarebbe in procinto di andare negli USA, nei prossimi giorni. Avrebbe due motivi principali per farlo: il primo è un appuntamento al Nasdaq per monitorare lo stato delle sue aziende, Lazio compresa; mentre il secondo riguarda la finale del mondiale. Il presidente FIFA, nonché amico, Gianni Infantino, avrebbe infatti invitato Lotito ad assistere alla finale, in programma il 19 luglio proprio nella Grande Mela.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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