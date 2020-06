Tempo di lettura: < 1 minuto

CONDÒ LOTTA SCUDETTO – Quest’oggi riparte il campionato di Serie A. Il giornalista di Sky Sport Paolo Condò ha commentato così la lotta scudetto ai microfoni dell’emittente satellitare.

Le parole di Condò sulla lotta scudetto

“Bologna – Juventus è una partita di capitale importanza per i bianconeri. In questo momento c’è un’emorragia di fiducia nei confronti di Sarri: o raddrizza la barra in linea di galleggiamento, oppure, se non dovesse vincere a Bologna, il problema rischia di ingigantirsi. La solitudine è una lente d’ingrandimento, se stai bene stai benissimo, se stai male stai malissimo. Il calcio a porte chiuse è più o meno la stessa cosa. Ci sono un sacco di storie in bilico ed è fondamentale ogni singolo risultato. Dopo Bologna – Juventus ci sarà Atalanta – Lazio nello stesso turno ed è chiaro che la Lazio è alle prese con quello che, insieme alla trasferta all’Allianz, è l’impegno più duro tra quelli che rimangono da qui alla fine. Avrebbe il morale centuplicato dalla possibilità di un sorpasso. Tutto è interconnesso e legato alla forza morale che le squadre riusciranno a mettere in campo”.

