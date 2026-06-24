Luca Pellegrini, sarà addio con la Lazio: il terzino è in uscita

Luca Pellegrini dirà addio alla Lazio dopo tre anni e mezzo dal suo arrivo nella Capitale. Il terzino è in uscita, superato da Nuno Tavares e Pedraza nella gerarchie sulla corsia di sinistra, e a 27 anni dovrà trovare un’altra sistemazione.

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Calciomercato, Luca Pellegrini in uscita dalla Lazio: tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, Luca Pellegrini dirà addio alla Lazio. Il terzino biancoceleste, dopo tre anni e mezzo nella Capitale, dirà addio alla sua squadra del cuore. Nuno Tavares e Pedraza si contenderanno la titolarità sulla corsia di sinistra e, per una squadra che dovrà fare solo due competizioni, avere tre terzini sinistri è un lusso che non ci si può permettere. Pellegrini guadagna 2,5 milioni netti a stagione e il suo contratto scadrà nel 2027. A 27 anni l’ex Juventus si sente nel pieno della maturità e vuole giocare da protagonista.

La prossima finestra di calciomercato estivo sarà un’occasione imperdibile per la Lazio per monetizzare, vista la scadenza, e per il giocatore per strappare un altro contratto importante per la sua carriera. Mesi e settimane fa si era parlato di un interessamento da parte del Como di Fabregas, poi non concretizzatosi. Il gradimento del club lombardo, in ogni caso, non è mai scomparso e non è detto che non ci possa essere un ritorno di fiamma. In alternativa si valuteranno altre opportunità, sia in Italia che all’estero. Tutto è ancora da decidere e tutto può ancora cambiare, ma la sensazione è che le strade di Pellegrini e della Lazio si divideranno.

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