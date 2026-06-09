La Lazio di Gennaro Gattuso resta attiva sul calciomercato, anche in uscita. Un giocatore biancoceleste di cui si sta parlando in queste ore è Luca Pellegrini, seguito attentamente dal Como. I lariani potrebbero presentare un’offerta all’apertura della finestra estiva.

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Pellegrini al Como? Tutte le ultime sulla trattativa con i lariani

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, la Lazio sta spingendo per la cessione di Luca Pellegrini. Con l’arrivo di Pedraza e il rilancio di Nuno Tavares, il terzino non troverebbe molti spazi. Il Como ha già gli occhi su di lui e alla prima offerta potrebbe partire.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO 2026 – Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’esterno biancoceleste rappresenta il profilo ideale nella testa di Fabregas per sostituire il possibile partente Alberto Moreno. L’aggressività e la duttilità di Pellegrini potrebbero essere un plus per il sistema di gioco del Como. Il suo essere italiano, inoltre, influirebbe sul gradimento, visto il discorso legato alle liste Uefa e la cronica assenza di connazionali tra le fila dei lariani. Il costo del cartellino, 5 milioni, non è elevato. Il calciatore alzerebbe il tasso di esperienza all’interno del giovane organico di Fabregas.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2026 – L’arrivo dello svincolato Pedraza dal Villarreal spinge la Lazio a valutare eventuali offerte per Nuno Tavares e Pellegrini, a quanto si legge sul CdS. Il portoghese, vicino all’addio a gennaio, si è rilanciato nel finale di stagione, conquistando la fiducia di Sarri, e potrebbe essere provato anche dal suo successore. Diversa la situazione di Pellegrini, mai realmente protagonista in biancoceleste e molto apprezzato a Como.La Lazio ritiene eccessivo avere tre terzini sinistri in rosa, considerando l’assenza di impegni europei e la possibilità di adattare Marusic su quella corsia. Per tal motivo, Lotito e Fabiani restano pronti a valutare eventuali opportunità in uscita.

AGGIORNAMENTO 13 MAGGIO 2026 – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Como continua a seguire Luca Pellegrini della Lazio, che potrebbe spingere per cambiare aria. Anche se la priorità dei lariani per quel ruolo resta Cambiaso della Juventus. Il team lombardo, però, segue anche altri calciatori: da Cambiaso del Bologna, passando per Parisi della Fiorentina, a Venturino della Roma.

Calciomercato Lazio, il Como ci prova per Luca Pellegrini: le ultime

AGGIORNAMENTO 29 GENNAIO – Se da un lato l’arrivo di Alex Valle potrebbe allontanare quello di Pellegrini, dall’altro non sarebbe proprio così. Secondo quanto raccolto da TMW quella per il calciatore biancoceleste è una pista da monitorare attentamente. Il Como avrebbe messo sul piatto una proposta di ingaggio da 800mila euro per il calciatore. Il Ds Fabbiani aveva chiuso qualche giorno fa il mercato in uscita, ma la situazione potrebbe evolvere nelle ultime ore di mercato.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Il Como è ad un passo dal tesserare Alex Valle e questo allontanerebbe le voci di Luca Pellegrini verso la squadra di Fabregas. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, infatti, il club lariano avrebbe già prenotato le visite mediche del calciatore del Barcellona e questo chiuderebbe, di fatto, ogni possibilità di trasferimento anche del difensore laziale.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Il tecnico, infatti, sarebbe ben contento di averlo a disposizione nella squadra lariana, sempre più concentrata sul raggiungimento della salvezza in questa stagione di Serie A 2024 2025. La società biancoceleste non ha al momento dato alcuna risposta, in quanto il calciatore non sarebbe in uscita. Ma, si sa, il calciomercato è imprevedibile e, a fronte di un’offerta importante da parte del Como, Lotito e Fabiani potrebbero anche decidere di lasciar partire il 25enne romano.

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