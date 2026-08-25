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Enigma Pellegrini: out a Bologna, forse per questioni disciplinari. L’indiscrezione
Luca Pellegrini, out nella trasferta di Bologna a causa di un infortunio – almeno ufficialmente -, in realtà potrebbe essere stato escluso da mister Gattuso per un altro motivo: ragioni disciplinari. Ecco l’indiscrezione.
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Luca Pellegrini non presente a Bologna per una questione disciplinare
Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, Luca Pellegrini potrebbe essere rimasto fuori nella trasferta di Bologna a causa di un provvedimento disciplinare. “La risonanza di venerdì riporta un piccolo fastidio muscolare, ma dietro al forfait di Bologna si temono questioni disciplinari”, si legge. La situazione, quindi, è da tenere sotto controllo, soprattutto in vista della fine del calciomercato.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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