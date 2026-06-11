Luca Pellegrini, sirene dall’Inghilterra: l’Hull City su di lui

Non solo il Como: anche l’Hull City si è messo sulle tracce di Luca Pellegrini, terzino della Lazio in uscita nella sessione estiva di calciomercato. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.

LEGGI ANCHE: La lettera di Lotito: “Cari tifosi, torniamo a parlarci. Voglio vincere, la Lazio viene prima di tutto”

Calciomercato Lazio, Pellegrini in uscita: interesse dell’Hull City

Secondo quanto riportato da TMW, l’Hull City avrebbe dato avvio ai primi contatti diretti per Luca Pellegrini. La squadra neopromossa in Premier, infatti, sarebbe intenzionata a rinforzarsi sulle fasce, e a tal fine avrebbe individuato il terzino italiano. Si ricorda che il calciatore ha un contratto con la Lazio in scadenza a giugno 2027 e in assenza di rinnovo può essere considerato in uscita.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAMTUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP