LAZIO LEIVA OPERAZIONE – Il campionato di Serie A è ancora fermo e la data sulla ripresa è sempre più incerta. Tempo di riflessioni in casa Lazio che vuole sfruttare il più possibile la pausa forzata a causa del Coronavirus. Già per il recupero di Senad Lulic questo stop è stato un vantaggio, poiché ha permesso al bosniaco di non accelerare i tempi dopo l’operazione alla caviglia. Ora anche per Lucas Leiva si è rivelata un’occasione per sistemare alcuni problemi fisici che lo torturavano da tempo.

L’operazione

Questa mattina infatti il brasiliano si è recato in Paideia per sottoporsi ad un’operazione al ginocchio. Il numero 6 soffriva da tempo di problemi alla cartilagine che gli causavano dolore ma ha sempre preferito conviverci piuttosto che doversi fermare per un intervento. Stavolta, vista la situazione, ha sfruttato l’occasione e si è sottoposto ad una pulizia del ginocchio con il professore Ezio Adriani. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa 20 giorni, dunque Leiva sarà nuovamente a disposizione alla ripresa del campionato e con un ginocchio nuovo.

