Lucca: "Immobile è uno dei migliori attaccanti italiani in circolazione"

LAZIO UDINESE LUCCA - La Lazio perde contro l'Udinese all'Olimpico. Nel post partita, Lucca ha parlato ai microfoni di Dazn.

Le parole di Lucca nel post partita

"Siamo contenti perchè lavoriamo duro da una settimana. Giocando per ultimi potevamo essere in difficoltà ma ci siamo riusciti a portare la vittoria a casa. Immobile uno degli attaccanti più forti italiani che c'è al momento. In questo momento penso solo all'Udinese, della nazionale poi si vedrà cosa succede".