Lucca può tornare di moda per la Lazio: piace a Gattuso, ecco le ultime

Nella prossima sessione di calciomercato estivo 2026, la pista per l’attaccante dei Partenopei Lorenzo Lucca si può riaccendere: a mister Gattuso piacerebbe molto, e anche per l’attaccante l’opzione Lazio potrebbe rappresentare un perfetto palcoscenico di rilancio. Tutte le ultime e i possibili scenari.

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Calciomercato: la Lazio su Lucca del Napoli, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Continuano a spuntare nomi per il reparto offensivo della Lazio. Secondo Il Messaggero, Lorenzo Lucca che era stato offerto a Sarri a gennaio, ora che è rientrato al Napoli dopo sei mesi in prestito al Nottingham Forrest, sarebbe una possibilità concreta per un trasferimento alla Lazio visto l’arrivo di Gattuso.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Lucca torna al Napoli dal prestito fallimentare in Premier, al Nottingham Forest, e nel prossimo calciomercato estivo ecco che il suo nome può tornare di attualità anche per l’attacco biancoceleste. Il centravanti degli azzurri deve rilanciarsi, viene da una stagione a dir poco opaca e con Gattuso in panchina potrebbe trovare un pungolo adeguato per stimolarlo al meglio. Se l’operazione andrà in porto, ovviamente si tratterà di un prestito e non di un acquisto a titolo definitivo.

AGGIORNAMENTO 2 GENNAIO– La Lazio, che sta perfezionando la cessione di Castellanos al West Ham, potrbbe davvero spingere per l’ex Udinese. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, rallenta sull’idea. Con Lukaku ancora out per tre settimane e molti impegni ravvicinati all’orizzonte, il Napoli potrebbe decidere di tenere Lucca.

Sarebbe un’idea interessante. Classe 2000, di belle speranze ma già pronto a campi importanti, Lorenzo Lucca è ora ritenuto un attaccante ideale per il gioco di Sarri. Il Napoli, che con il rientro di Lukaku e le esplosioni di Hojlund e Neres lo sta utilizzando davvero poco, potrebbe valutarne la partenza in prestito o la cessione.

Come in tutte le storie, tuttavia, c’è un “ma”. Lucca è in prestito con obbligo di riscatto e, formalmente, il suo cartellino appartiene all’Udinese. L’obbligo scatterà dopo il primo punto conquistato dal Napoli a febbraio, a mercato chiuso.

L’unico modo, quindi, per poter disporre del futuro del ragazzo sarebbe anticiparne il riscatto (26 milioni), per poi cederlo in prestito o a titolo definitivo. Operazione che, al momento, De Laurentiis non sembra intenzionato a portare a termine.

Se, quindi, con l’eventuale cessione di Castellanos la Lazio avrebbe la liquidità per andare a prendere un attaccante vero, più inseribile nell’idea di calcio di Sarri, quella di Lucca sembra, al momento, una trattativa davvero complessa.

Martino Cardani

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