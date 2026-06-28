Lucchini: “Che peccato la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio”

Stefano Lucchini, ex calciatore della Sampdoria, ha raccontato, in un’intervista ai microfoni di Doppiopasso Podcast il rammarico seguito alla sconfitta rimediata, contro la Lazio nella finale di Coppa Italia del 2009.

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Lucchini, in un’intervista, è tornato a sottolineare la delusione provata dopo la sconfitta contro la Lazio in finale di Coppa Italia

“Con Mazzarri purtroppo perdiamo contro la Lazio ai rigori, in finale di Coppa. Tra l’altro sbagliano Cassano e Campagnaro. Perdiamo un trofeo per la Sampdoria e per noi giocatori importantissimo. Anche perché l’anno dopo la Lazio va a giocare la Supercoppa e vince contro l’Inter. Vedere quella Supercoppa e pensare che potevamo alzarla noi è stato un rammarico doppio. Peccato perchè abbiamo perso ai rigori, ma era stata una partita molto equilibrata e bella. Andammo ai supplementari e, alla fine, ai rigori perdemmo quella finale”.

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