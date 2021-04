Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Dopo le feste di Pasqua, la Lazio si appresta a preparare la prossima gara in programma contro l’Hellas Verona. Intanto, il Governo dà l’ok per far accedere il pubblico negli stadi in vista dei prossimi Europei.

Il mondo Lazio

Nella settimana del compleanno, Simone Inzaghi prova a regalarsi il rinnovo con la Lazio. Così come per lui, la società sta pensando anche al prolungamento del contratto di Felipe Caicedo, risultato decisivo nella corsa alla Champions League. A Formello, intanto, è rimasto a riposo Luis Alberto mentre Patric spera di rientrare. A non esserci contro l’Hellas Verona sono Lazzari e Correa, fermati dal Giudice Sportivo per una giornata. Radu, invece, continuerà ad infrangere il suo stesso record nella storia della Lazio. Infine Furlanetto, tramite i social, ha espresso il suo desiderio di esordire in prima squadra.

Le altre news di oggi

A prender parola oggi sono stati Antonio Cassano, che ha esaltato la stagione del tecnico biancoceleste, Guardiola, che ha attacco duramente la Fifa e la Uefa e Riedle, che ha ricordato l’esperienza a Roma. Intanto, il Coronavirus continua ad influenzare i campionati: in Serie B non si è disputata la gara tra Empoli e Chievo per 11 positivi riscontrati nella squadra toscana. La Roma, invece, pensa a Coincecao in caso di partenza di Fonseca. Infine, tra gli ex biancocelesti, oggi ha spenso 37 candeline Ciani.

