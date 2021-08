Luis Alberto c’è: il Mago è pronto per Empoli

- Advertisement -

LUIS ALBERTO – A pochi giorni dall’inizio del campionato, Luis Alberto, nelle ultime settimane aveva riportato alcuni problemi muscolari che hanno ostacolato lo schieramento nelle amichevoli. Una campanello d’allarme non da poco per mister Sarri. Eppure, nelle ultime ore la condizione fisica del numero 10 avrebbe preso una piega diversa.

Luis Alberto è pronto

Come riporta il Corriere dello Sport, l’affaticamento muscolare di Luis Alberto sembra essere ormai passato. Lo spagnolo è tornato in forma per poter scendere sul campo del Castellani sabato 21 agosto nella prima contro l’Empoli. Luis è tornato ad allenarsi in gruppo già da ieri partecipando alle prove tattiche. Le polemiche e gli attriti sono stati messi alle spalle e il Mago in campo dà indicazioni e suona la carica ai compagni.