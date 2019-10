LUIS ALBERTO – L’inizio di stagione di Luis Alberto è stato ottimo, e il centrocampista spagnolo ha conquistato anche la convocazione in nazionale. Il numero 10 biancoceleste ha parlato così del club capitolino e non solo, ai microfoni di El Corner.

Nazionale

“Sono molto contento per questa seconda convocazione con la Nazionale, mi sto godendo il momento.”



Lazio

“Siamo un bel gruppo. Con la Lazio dovremmo essere un po’ più in alto in classifica ma va bene, siamo ancora all’inizio e non stiamo così lontani dall’obiettivo che ci siamo preposti, per cui continuiamo così”