Luis Alberto è tornato a far parlare il campo

Tempo di lettura: < 1 minuto

RASSEGNA STAMPA – È tornato a far parlare il campo Luis Alberto. Dopo i diversi “rumors” durante la preparazione estiva, il Mago sembra aver ritrovato il giusto feeling con la sua Lazio. Nella seconda di campionato, contro lo Spezia, il numero 10 biancoceleste è rientrato nei suoi passi: 3 assist e un gol nel finale di gara.

Luis Alberto, parla il campo

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo la panchina rimediata ad Empoli, per motivi tattici, Luis Alberto ha fatto parlare il campo. Si è lasciato qualsiasi tipo di polemica da parte. Tanta professionalità: questo ha dimostrato il Mago. Lo spagnolo ha chiaramente voglia di essere un leader della squadra e non un problema.